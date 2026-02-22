Dove vedere Milan-Parma in diretta tv o streaming | Sky NOW o DAZN?

Il match tra Milan e Parma si gioca alle 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, causando grande attesa tra i tifosi. La partita fa parte della 26ª giornata di Serie A 2025-2026, e molte persone cercano di seguire l’evento in diretta, scegliendo tra le diverse piattaforme di streaming o la televisione. La sfida promette emozioni intense e un’altra occasione per i club di migliorare la loro posizione in classifica.

Milan-Parma, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Parma, valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 2° in classifica, con 54 punti, frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e una sconfitta in 25 partite disputate. Il Parma di Carlos Cuesta, invece, è 12° in graduatoria, con 29 punti, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, sempre in 25 gare giocate. Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dove vedere Milan-Lecce in diretta tv o streaming: Sky, NOW o DAZN?Per seguire in diretta Milan-Lecce, la partita della 21ª giornata di Serie A 2025-2026, puoi farlo su Sky, NOW o DAZN.

Dove vedere Milan-Sassuolo in diretta tv o streaming: Sky, NOW o DAZN?Scopri dove seguire in diretta tv o streaming Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata di Serie A 2025-2026 in programma alle 12:30 a San Siro.

Bologna-Parma 0-1: gli highlights | Serie A

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dove vedere Milan-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Milan-Parma: orario e dove vederla in TV e streaming; Milan-Parma: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Milan-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Milan-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI rossoneri di Allegri sono impegnati in casa contro i gialloblù nel 26° turno del massimo campionato italiano ... tuttosport.com

Milan-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioniIl Milan ospita il Parma nella partita valida per la 26ª giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 18:00, diretta tv e streaming su DAZN e Sky. Le ultime news sulle formazioni di Allegri (squalificato) ... fanpage.it

Partita: MilanParma Data: domenica 22 febbraio 2026 Orario: 18.00 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251), NOW Streaming: DAZN, Sky Go, NOW Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Milan- #Parma x.com