Dove vedere in tv Sinner-Bonzi ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Oggi, venerdì 24 aprile, si svolge il secondo turno del torneo ATP Madrid 2026, un evento di categoria ATP Masters 1000. Nel programma sono previsti i match di singolare maschile, tra cui quello tra l’azzurro Jannik Sinner e il francese Benjamin Bonzi. La partita sarà trasmessa in diretta in TV e disponibile anche su piattaforme di streaming online.

I Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il secondo turno del tabellone di singolare maschile oggi, venerdì 24 aprile: scenderanno in campo l’ azzurro Jannik Sinner ed il transalpino Benjamin Bonzi. Il match che vedrà protagonista il tennista italiano ed il francese sarà il terzo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, con il programma che scatterà alle ore 11.00, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 16.00. La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nel secondo turno dell’ ATP Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.🔗 Leggi su Oasport.it

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