Dove vedere in tv Sinner-Moller ATP Madrid 2026 | orario programma streaming
Jannik Sinner si prepara ad affrontare Elmer Moller nel terzo turno del torneo ATP di Madrid, un appuntamento valido per il Masters 1000. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, con orario e programma da verificare sui canali ufficiali. Si tratta di un incontro tra i due tennisti, che si svolgerà sui campi della capitale spagnola.
Jannik Sinner affronterà il danese Elmer Moller al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo il sofferto esordio di venerdì pomeriggio contro il francese Benjamin Bonzi, contro cui è riuscito ad avere la meglio in rimonta al terzo set, il numero 1 del mondo se la dovrà vedere contro un rivale proveniente dalle qualificazioni e capace di eliminare Federico Cinà e poi il canadese Gabriel Diallo (testa di serie numero 32) nel tabellone principale. L’appuntamento è per domenica 26 aprile, sarà il terzo match a partire dalle ore 11.00 al Manolo Santana Stadium (il Campo Centrale) e non inizierà prima delle ore 16.00: ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra la rumena Sorana Cirstea e la statunitense Coco Gauff, seguito dal confronto tra Lorenzo Musetti e l’olandese Tallon Griekspoor.🔗 Leggi su Oasport.it
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