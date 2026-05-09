Dove vedere in tv Paolini-Mertens WTA Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi, sabato 9 maggio, si svolge il terzo turno del tabellone principale di singolare femminile al WTA 1000 di Roma. La giocatrice italiana Jasimine Paolini, detentrice del titolo, affronta la belga Elise Mertens. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. L'appuntamento è alle ore stabilite nel programma ufficiale del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Oggi, sabato 9 maggio, per quanto concerne il WTA 1000 di Roma, si aprirà il terzo turno del tabellone principale di singolare femminile: tornerà in campo la detentrice del titolo, l’azzurra Jasimine Paolini, che affronterà la belga Elise Mertens. L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 13.00: si tratta del settimo incrocio tra le due, con Mertens in vantaggio per 4-2 nei sei precedenti, distribuiti però tra il 2018 ed il 2024. Il match tra Jasmine Paolini ed Elise Mertens sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport (canali precisi da definire).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Mertens, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Paolini-Mertens, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingDue giorni dopo il successo in rimonta al debutto sulla francese Leolia Jeanjean, Jasmine Paolini torna in campo sabato 9 maggio sul Centrale del... Dove vedere in tv Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini comincia da un giovedì capitolino la sua difesa del titolo agli Internazionali d’Italia 2026. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dove vedere in tv Paolini-Mertens, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Paolini-Mertens, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Paolini-Mertens: il pronostico del terzo turno degli Internazionali di Roma 2026; Internazionali d’Italia, Paolini-Mertens: programma del 9 maggio e diretta TV in chiaro. Paolini-Mertens, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingDue giorni dopo il successo in rimonta al debutto sulla francese Leolia Jeanjean, Jasmine Paolini torna in campo sabato 9 maggio sul Centrale del Foro ... oasport.it Paolini-Mertens, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tvUscita vittoriosa da una battaglia di tre ore contro Jeanjean, la campionessa in carica del torneo di Roma è attesa da un altro impegno insidioso ... corrieredellosport.it Pronostico e quote Jasmine Paolini – Elise Mertens, WTA Roma 09-05-2026 ift.tt/BGTneRO #scommesse #pronostici x.com