Dove vedere in tv Paolini-Jeanjean WTA Roma 2026 | orario programma streaming

Giovedì si svolge a Roma la prima giornata degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, con l’incontro tra Jasmine Paolini e Jeanjean. La partita si può seguire in diretta tv e streaming, con orari e programmi disponibili sui canali ufficiali dell’evento. La tennista italiana, vincitrice dell’edizione precedente, affronta la sua avversaria nel primo turno del torneo.

Jasmine Paolini comincia da un giovedì capitolino la sua difesa del titolo agli Internazionali d’Italia 2026. La giocatrice toscana se la vedrà con la francese Leolia Jeanjean, che ha affrontato a inizio anno in United Cup (finì 6-2 6-3 per l’azzurra), al fine soprattutto di rimettere in piedi una stagione finora non semplicissima. Non semplice, almeno fino a poche settimane fa, tutto quel che riguarda il mondo della numero 1 d’Italia, perlomeno sul lato tennistico e in singolare. Per l’azzurra una sfida che può proiettarla verso un tabellone di durezza importante, perché da quelle parti c’è la belga Elise Mertens, storicamente un termometro della forma di una grande quantità di tenniste.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Paolini-Boulter, WTA Merida 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini tornerà in campo nel WTA500 di Merida (Messico) per i quarti di finale del torneo centroamericano. Dove vedere in tv Paolini-Eala, WTA Dubai 2026: orario, programma, streamingIl match di singolare, che vedrà protagonista la tennista italiana, sarà il quinto incontro di giornata, con il programma che scatterà alle ore 8. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA. Dove vedere in tv Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini comincia da un giovedì capitolino la sua difesa del titolo agli Internazionali d'Italia 2026. La giocatrice toscana se la vedrà con la ... oasport.it Dove vedere Bologna-Roma, il tennis e tutto lo sport in tv del 25 aprileTra gli appuntamenti di oggi le qualifiche della MotoGP a Jerez; a Madrid in campo Paolini, Darderi e Cobolli ... msn.com