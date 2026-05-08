Paolini-Mertens WTA Roma 2026 | orario tv programma streaming
Dopo aver vinto in rimonta nel suo primo incontro contro una tennista francese, Jasmine Paolini torna a giocare al Centrale del Foro Italico. L’appuntamento è per sabato 9 maggio, quando sfiderà la belga Elise Mertens nei sedicesimi di finale del torneo WTA 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con orario ancora da comunicare.
Due giorni dopo il successo in rimonta al debutto sulla francese Leolia Jeanjean, Jasmine Paolini torna in campo sabato 9 maggio sul Centrale del Foro Italico per affrontare la belga Elise Mertens nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Roma. La vincitrice della passata edizione degli Internazionali d’Italia è reduce da un periodo negativo, ma spera di ritrovare un po’ di fiducia proprio nel torneo di casa per minimizzare la caduta nel ranking mondiale e arrivare con uno slancio importante alla vigilia del Roland Garros. A confronto la n.9 e la n.21 del seeding romano, che vivranno il settimo capitolo di una rivalità cominciata addirittura nel lontano 2018.🔗 Leggi su Oasport.it
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