Paolini-Mertens WTA Roma 2026 | orario tv programma streaming

Dopo aver vinto in rimonta nel suo primo incontro contro una tennista francese, Jasmine Paolini torna a giocare al Centrale del Foro Italico. L’appuntamento è per sabato 9 maggio, quando sfiderà la belga Elise Mertens nei sedicesimi di finale del torneo WTA 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con orario ancora da comunicare.

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Due giorni dopo il successo in rimonta al debutto sulla francese Leolia Jeanjean, Jasmine Paolini torna in campo sabato 9 maggio sul Centrale del Foro Italico per affrontare la belga Elise Mertens nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Roma. La vincitrice della passata edizione degli Internazionali d’Italia è reduce da un periodo negativo, ma spera di ritrovare un po’ di fiducia proprio nel torneo di casa per minimizzare la caduta nel ranking mondiale e arrivare con uno slancio importante alla vigilia del Roland Garros. A confronto la n.9 e la n.21 del seeding romano, che vivranno il settimo capitolo di una rivalità cominciata addirittura nel lontano 2018.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolini-Mertens, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Errani/Paolini-Mertens/Zhang oggi, WTA Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang nella semifinale di doppio... Paolini-Jeanjean oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingIl colore azzurro continua a caratterizzare il programma del Campo Centrale anche nella terza giornata degli Internazionali d’Italia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Paolini fatica, ma la spunta al 3° set con Jeanjean: parte col brivido la difesa del titolo a Roma; Paolini, buona la prima ma che fatica!; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; Paolini-Mertens, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. Paolini-Mertens, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingDue giorni dopo il successo in rimonta al debutto sulla francese Leolia Jeanjean, Jasmine Paolini torna in campo sabato 9 maggio sul Centrale del Foro ... oasport.it Internazionali di Roma, Paolini soffre all’esordio ma batte Jeanjean in rimonta: ora c’è MertensLa campionessa in carica perde il primo set al tie-break, poi cambia ritmo e chiude 6-7, 6-2, 6-4. Al terzo turno sfida Mertens ... affaritaliani.it Terzo turno a Roma per la campionessa in carica Jasmine Paolini contro Elise Mertens (WTA 22)! FORZAA Jasmine, 59 milioni di italiani sono con te - facebook.com facebook #Paolini-Mertens, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com