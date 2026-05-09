Dove vedere in tv Paolini-Mertens oggi WTA Roma 2026 | orario programma in chiaro streaming

Oggi, sabato 9 maggio, al torneo WTA 1000 di Roma si disputa il terzo turno del singolare femminile. La tennista italiana Jasimine Paolini, che detiene il titolo in corso, affronta in campo la belga Elise Mertens. La partita sarà visibile in diretta in chiaro e sarà disponibile anche in streaming. Le due giocatrici si sfidano nel match che apre la giornata di gara.

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Oggi, sabato 9 maggio, per quanto concerne il WTA 1000 di Roma, si aprirà il terzo turno del tabellone principale di singolare femminile: tornerà in campo la detentrice del titolo, l’azzurra Jasimine Paolini, che affronterà la belga Elise Mertens. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-MERTENS (NON PRIMA DELLE 13.00) L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 13.00: si tratta del settimo incrocio tra le due, con Mertens in vantaggio per 4-2 nei sei precedenti, distribuiti però tra il 2018 ed il 2024. Il match tra Jasmine Paolini ed Elise Mertens sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport (canali precisi da definire).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Mertens oggi, WTA Roma 2026: orario, programma in chiaro, streaming ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Dove vedere in tv Paolini-Mertens, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, sabato 9 maggio, per quanto concerne il WTA 1000 di Roma, si aprirà il terzo turno del tabellone principale di singolare femminile: tornerà in... Paolini-Mertens, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingDue giorni dopo il successo in rimonta al debutto sulla francese Leolia Jeanjean, Jasmine Paolini torna in campo sabato 9 maggio sul Centrale del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Paolini-Mertens oggi, Internazionali Roma 2026. Orario e dove vederla in tv in chiaro; Dove vedere in tv Paolini-Mertens, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Paolini-Mertens, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Paolini-Mertens: il pronostico del terzo turno degli Internazionali di Roma 2026. Paolini-Mertens: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, la tennista azzurra affronta la belga Elise Mertens – in diretta tv e streaming – nel terzo turno ... touchpoint.news Paolini-Mertens, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingDue giorni dopo il successo in rimonta al debutto sulla francese Leolia Jeanjean, Jasmine Paolini torna in campo sabato 9 maggio sul Centrale del Foro ... oasport.it Pronostico e quote Jasmine Paolini – Elise Mertens, WTA Roma 09-05-2026 ift.tt/BGTneRO #scommesse #pronostici x.com