Dove vedere in tv Cobolli-Atmane ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi, sabato 9 maggio, negli Internazionali d’Italia 2026 a Roma, il tennista Flavio Cobolli scenderà in campo per la prima volta in questa edizione del torneo. La partita contro il suo avversario, Atmane, sarà visibile in diretta televisiva e in streaming secondo gli orari ufficiali del programma. I dettagli su orari e canali sono disponibili sui siti ufficiali dell’evento.

Oggi, sabato 9 maggio, Flavio Cobolli farà il proprio esordio negli Internazionali d’Italia 2026 a Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico, l’azzurro sfiderà il francese Terence Atmane sul campo della BNP Paribas Arena. Una partita da prendere con le molle, al cospetto di un avversario che potenzialmente può mettere in difficoltà chiunque con le sue giocate. Atmane è reduce dal successo al primo round, dove ha battuto il belga Zizou Bergs in maniera piuttosto netta. Un tennista particolare il transalpino: mancino ed estroso. Il dritto e il servizio sono indubbiamente i suoi punti di forza e con questi colpi costruisce il suo gioco. Cobolli ne è consapevole e dovrà mettere in questo incontro tanta consistenza.🔗 Leggi su Oasport.it

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