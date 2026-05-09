Dossena ha espresso il suo disappunto riguardo alle accuse di razzismo mosse nei suoi confronti, definendole un peso molto forte da sostenere. In una dichiarazione, ha dichiarato che l’accusa lo rattrista e lo ferisce profondamente, sottolineando come questa situazione lo abbia colpito personalmente. Le sue parole sono arrivate in un momento di grande attenzione pubblica, dopo che le accuse sono diventate di dominio pubblico.

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© Calcionews24.com - Dossena non ci sta: «Essere accusato di razzismo mi rattrista e ferisce. È un’accusa molto pesante»

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