Benfica presentato un reclamo formale alla UEFA! L’accusa è molto pesante | c’entra il Real Madrid… Cosa sta succedendo
Il Benfica ha presentato un ricorso ufficiale alla UEFA, accusando il Real Madrid di comportamenti scorretti durante la partita di Champions League. La società portoghese sostiene che i madrileni abbiano violato le regole sul fair play, coinvolgendo anche presunti episodi di pressione sugli arbitri. La denuncia si basa su testimonianze raccolte tra i giocatori e alcuni ufficiali di gara, che evidenziano comportamenti sospetti. La UEFA ora deve esaminare le accuse e decidere come procedere in questa intricata vicenda.
Caso Vinicius: UEFA apre indagine ufficiale su Benfica-Real MadridL’UEFA ha aperto un’indagine ufficiale sul caso Vinicius, dopo i recenti episodi di discriminazione verificatisi durante la partita tra Benfica e Real Madrid.
Xabi Alonso lascia il Real Madrid: clamorosa notizia sui blancos! Ecco cosa sta succedendo in questi minutiXabi Alonso ha annunciato la sua separazione dal Real Madrid, suscitando grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.
Benfica Goalkeeper Anatoliy Trubin Last Minute Goal vs Real Madrid
Argomenti discussi: La partita Madrid-Benfica è stata interrotta perché Vinicius afferma che l’avversario lo ha insultato razzialmente; Vini Jr. denuncia il razzismo nella partita di Champions League del Real Madrid contro il Benfica; l’arbitro interrompe il duello per 10 minuti.
Dalla Spagna: il Benfica presenta reclamo alla UEFA per un pugno di Valverde su DahlBenfica-Real Madrid continua: il club portoghese ha presentato un reclamo ufficiale alla UEFA per il pugno di Valverde su Dahl ... gianlucadimarzio.com
Le polemiche attorno a Benfica-Real Madrid non si fermano: dopo il caso Vinícius-Prestianni e le relative accuse di insulti razzisti nei confronti del brasiliano, i portoghesi hanno presentato un reclamo ufficiale alla UEFA per un contatto fra Valverde e Dahl. La facebook
Caso Vinicius-Prestianni, il Real Madrid: "Fornite tutte le prove disponibili alla UEFA" #SkySport #SkyUCL x.com