Benfica presentato un reclamo formale alla UEFA! L’accusa è molto pesante | c’entra il Real Madrid… Cosa sta succedendo

Il Benfica ha presentato un ricorso ufficiale alla UEFA, accusando il Real Madrid di comportamenti scorretti durante la partita di Champions League. La società portoghese sostiene che i madrileni abbiano violato le regole sul fair play, coinvolgendo anche presunti episodi di pressione sugli arbitri. La denuncia si basa su testimonianze raccolte tra i giocatori e alcuni ufficiali di gara, che evidenziano comportamenti sospetti. La UEFA ora deve esaminare le accuse e decidere come procedere in questa intricata vicenda.

