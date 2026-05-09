Davis e Zaniolo duri con Dossena dopo Cagliari-Udinese | Vigliacco razzista non dovrebbe più giocare
Dopo il finale teso della partita tra Cagliari e Udinese, Davis e Zaniolo hanno pubblicato commenti severi sui social nei confronti di Alberto Dossena, definendolo un vigliacco razzista e affermando che non dovrebbe più giocare. La discussione ha suscitato reazioni immediate online, con molti utenti che hanno commentato le parole dei due giocatori. La vicenda si è svolta nel contesto di un confronto acceso tra le due squadre.
Davis e Zaniolo hanno attaccato duramente Alberto Dossena sui social dopo il finale tesissimo di Cagliari-Udinese. L'attaccante inglese accusa il difensore rossoblù di averlo chiamato "scimmia", mentre l'ex Roma sostiene che siano stati insultati anche i suoi figli. Dossena nega tutto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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