Dopo Seixas, anche Magnier si aggiunge alla lista dei giovani talenti francesi che stanno emergendo nel mondo del ciclismo. La prima tappa del giro si conclude con il velocista transalpino che si aggiudica la vittoria e diventa il più giovane di sempre a indossare la maglia di leader. La sua performance ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, confermando il suo ruolo come una delle promesse del panorama sportivo.

Il Giro d’Italia fa gol in trasferta. Non è una novità, ma fa sempre piacere vedere quanta gente, e quanto calore, anche la Bulgaria ha dedicato alla Grande Partenza. Non è una novità perché il Giro, come capita sempre più spesso anche al Tour e alla Vuelta, esporta l’eccellenza a due ruote, ma la Bulgaria non ha una grande tradizione di ciclismo, anzi ne ha poca o niente. E invece sia alla partenza da Nessebar, sia all’arrivo di Burgas e lungo tutto il percorso, è stata una grande festa rosa. È quello che ci voleva per il decollo dell’edizione 109 che ha sorriso soprattutto al francesino Paul Magnier, 22 anni, velocista di spettacolare abilità, che ha dominato lo sprint di uno spaurito gruppetto sopravvissuto a una sontuosa caduta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dopo Seixas, arriva Magnier: la Francia coccola un altro campioncino generazionale

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