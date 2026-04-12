La vittoria di ieri di un ciclista francese in una tappa del WorldTour ha segnato un evento significativo per il ciclismo nel paese. Dopo quasi diciannove anni, la Francia torna a conquistare una tappa in questa competizione internazionale. La gara si è svolta senza incidenti e ha visto il successo del corridore francese, che ha tagliato il traguardo in prima posizione. La vittoria rappresenta un risultato importante per il movimento ciclistico locale.

Quella di ieri e stata una giornata storica non solo per Paul Seixas, ma per tutta la Francia ciclistica. Il talento cristallino della Decathlon CMA CGM, con il successo nel Giro dei Paesi Baschi, ha infatti posto fine a un lungo digiuno di vittorie di corridori transalpini nelle brevi corse a tappe del WorldTour, che durava da quasi vent’anni. L’ultimo corridore francese a conquistare una corsa di una settimana appartenente al calendario del principale circuito UCI era stato infatti Christophe Moreau, che il 17 giugno del 2007 aveva conquistato la classifica finale del Giro del Delfinato. Da allora sono trascorsi precisamente 18 anni, 9 mesi e 25 giorni, un lasso temporale nel corso del quale si sono disputate 264 gare a tappe WorldTour, corse che sono state vinte da corridori provenienti da ventisei nazioni diverse.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paul Seixas riporta la Francia a vincere una gara a tappe WorldTour dopo quasi diciannove anni

Paul Seixas, 19 anni, è già una minaccia per i grandi del calcio: la sua sfida parte 2026Un talento estremamente precoce entra nel professionismo con la convinzione di potersi confrontare fin da subito con i migliori.

Fenomeno Seixas, a 19 anni conquista il suo primo WorldTour: alla sua età anche Pogacar era più lentoPaul Seixas è considerato l'erede naturale di Tadej Pogacar ma il francese a soli 19 anni sta già bruciando le tappe.