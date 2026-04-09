Alle 11 di mattina sul campo “Ranieri III” si sfideranno Joao Fonseca e Alexander Zverev, aprendo il programma del torneo di Monte Carlo in data 10 aprile 2026. La partita segna l’inizio delle sfide in programma, con i due atleti pronti a confrontarsi nello scenario del prestigioso torneo. Entrambi i giocatori sono in attesa di scendere in campo per affrontare la prima prova ufficiale della manifestazione.

Joao Fonseca e Alexander Zverev apriranno il programma sul “Ranieri III” alle 11 di mattina. L’astro nascente – o forse già nato – brasiliano ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un Masters 1000, superando agevolmente Matteo Berrettini in due set dopo che l’azzurro aveva liquidato Medvedev il giorno prima con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Joao Fonseca – Alexander Zverev, Monte Carlo 10-04-2026

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#Tennis Niente quarti di finale per Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista romano ha ceduto in due set 6-3 6-2 al giovane brasiliano Joao Fonseca. x.com