Dopo la visita medica non torna agli arresti domiciliari ma va al parco | arrestato
Dopo una visita medica, un giovane sottoposto agli arresti domiciliari è stato trovato nel parco anziché rispettare le prescrizioni. I carabinieri di Bondeno, durante un controllo di routine, hanno verificato che l’uomo si trovava in un'area vietata, violando le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. A seguito di questo episodio, è stato arrestato e accompagnato in caserma. La vicenda si inserisce nel quadro delle verifiche sul rispetto delle misure alternative alla detenzione.
Nell’ambito del quotidiano monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione in carcere, i carabinieri di Bondeno hanno accertato l'ennesima violazione alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, da parte di un giovane che si trova agli arresti domiciliari dal.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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