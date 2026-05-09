Dopo la visita medica non torna agli arresti domiciliari ma va al parco | arrestato

Dopo una visita medica, un giovane sottoposto agli arresti domiciliari è stato trovato nel parco anziché rispettare le prescrizioni. I carabinieri di Bondeno, durante un controllo di routine, hanno verificato che l’uomo si trovava in un'area vietata, violando le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. A seguito di questo episodio, è stato arrestato e accompagnato in caserma. La vicenda si inserisce nel quadro delle verifiche sul rispetto delle misure alternative alla detenzione.

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