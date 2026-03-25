Nella serata di martedì 24 marzo, una pattuglia dei carabinieri che stava controllando il parco Coletta ha notato due giovani coinvolti in una discussione acceso. Uno dei due soggetti, secondo quanto accertato successivamente, avrebbe dovuto essere sottoposto agli arresti domiciliari. La scena si è svolta in un’area pubblica frequentata da cittadini, senza che ci fossero altre persone coinvolte.

Lite nel parco, ma uno dei due soggetti doveva essere agli arresti domiciliari. Nella serata di martedì 24 marzo, una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio nella zona del parco Coletta, ha notato due soggetti intenti a discutere animatamente. I militari hanno, quindi, deciso di avvicinarsi al fine di approfondire la situazione identificandoli entrambi. Dalle verifiche svolte è subito emerso che uno dei due soggetti, identificato in un 24enne di origine straniera residente in provincia di Ravenna, era gravato da un provvedimento restrittivo emesso pochi giorni prima dal Tribunale. L’uomo infatti, pochi... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Lite nel parco in città, fermati due giovani: uno doveva essere agli arresti domiciliari

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