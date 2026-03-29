Con l’arrivo della primavera, molte persone cercano di riattivare il corpo e ritrovare energia attraverso pratiche come lo yoga. Una sequenza di cinque posizioni può aiutare a risvegliare i muscoli, migliorare la flessibilità e favorire una sensazione di vitalità. Queste posture sono state consigliate come supporto al benessere fisico durante la stagione di transizione, senza l’uso di attrezzature particolari o ambienti specifici.

"Dopo l'inverno più lento e introspettivo, la primavera nello yoga è una stagione di risveglio, espansione, rinnovamento" spiega Agnese Marcolin, insegnante certificata di yoga, pilates, gym posturale, in forza all’Aspria Harbour Club. "Il corpo ha bisogno di riattivarsi, depurarsi, ritrovare energia". Per questo l'esperta ci consiglia e spiega cinque posizioni che aiutano corpo e mente ad abbandonare il letargo e rinascere, scopriamole insieme. "Il corpo si risveglia. e il cuore torna ad aprirsi". Benefici principali: apertura del cuore; espansione di torace e polmoni; migliore respirazione. Perfetta al mattino e nei cambi di stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Risveglia il corpo con lo yoga di primavera: 5 asana per riattivarsi e ritrovare energia

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