La menopausa, causata dalla diminuzione degli ormoni, spesso provoca un calo del desiderio sessuale. Molte donne sentono di perdere interesse per il sesso, vivendo questa fase come un tabù. Questa realtà si nasconde dietro silenzi e imbarazzi, spesso nascosta tra prodotti come i gel lubrificanti e i farmaci. La mancanza di confronto rende difficile affrontare i cambiamenti. Capire cosa succede al corpo può aiutare le donne a sentirsi meno sole in questa fase. Parlare apertamente può fare la differenza.

L a menopausa viene spesso raccontata e vissuta dalle donne come la fine della sessualità, come qualcosa di cui non si parla nemmeno tra amiche, un segreto pesante nascosto anche a se’ stesse tra gel lubrificanti e talvolta sofferenza. In realtà segna piuttosto una trasformazione del desiderio, che non scompare ma cambia forma, intensità e modalità di attivazione, talvolta smorzato dall’aspettativa di dolore che genera il ricordo dell’ultima volta, a cui ha fatto seguito quella cistite furiosa. Quando ascoltate la musica vi viene la pelle d’oca? Il vostro cervello è speciale X Menopausa: che cosa succede al cospo delle donne. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Menopausa senza tabù: perché cambia la libido e come ritrovare il desiderio

Menopausa senza tabù. Desiderio che cambia, coppia che vacilla: come uscirneLa menopausa rappresenta una fase di trasformazione che può influire sulla vita sessuale e sulla relazione di coppia.

Menopausa senza tabù. Che cos’è Addy, la molecola per riaccendere il desiderio sessuale?La menopausa spesso porta con sé sfide legate al desiderio sessuale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.