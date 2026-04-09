Dopo l’alluvione del 2024, il semaforo situato al Farneto risulta ancora fuori servizio. A San Lazzaro, i rappresentanti di un partito di centrodestra hanno chiesto aggiornamenti sull’impianto semaforico, che sembra essere stato danneggiato dall’evento atmosferico. I due esponenti hanno rivolto domande ufficiali riguardo alla riparazione e allo stato attuale della situazione. Non ci sono ancora informazioni ufficiali su interventi o tempi di ripristino.

"Che fine ha fatto il nuovo impianto semaforico al Farneto?". A chiederselo, a San Lazzaro, FdI, per voce di Alessandro Sangiorgi e Fabio Schiassi, rispettivamente capogruppo e consigliere locali. I due dichiarano: "All’ultimo consiglio abbiamo interrogato la giunta per fare chiarezza sulla questione non ancora risolta dell’impianto semaforico sulla sp36 Val di Zena, in prossimità del Farneto. Doveroso ricordare che il suddetto impianto aveva smesso di essere funzionante a causa dell’alluvione dell’ottobre 2024 ed era stato installato un sistema semaforico temporaneo sui lati della strada. Non è la prima volta che dobbiamo intervenire su... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il semaforo è rotto dall’alluvione del 2024"

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Arriva il semaforo bianco: cos’è la quarta luce e come cambia il traffico urbano x.com