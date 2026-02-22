Ponte Romano a Rieti | albero incagliato rischio alluvione e danni

Un albero incagliato sotto il Ponte Romano di Rieti rappresenta un rischio immediato per la sicurezza e il patrimonio storico, a causa delle forti piogge che hanno indebolito le sue radici. Le acque del fiume sono cresciute rapidamente, creando preoccupazioni di un possibile allagamento nella zona. Operai e volontari stanno monitorando attentamente la situazione per prevenire danni o incidenti. La situazione rimane sotto stretto controllo, mentre le autorità valutano le prossime mosse.

Ponte Romano a Rieti, l'allerta per l'albero incagliato: a rischio sicurezza e patrimonio storico. Un quadro di potenziale pericolo si sta delineando nei pressi del Ponte Romano di Rieti, a seguito del maltempo che ha colpito la regione. Un grosso albero è rimasto incagliato tra le arcate della storica struttura, sollevando immediate preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla salvaguardia del patrimonio culturale. La segnalazione, giunta da un cittadino, ha immediatamente acceso un campanello d'allarme, spingendo a valutare un intervento tempestivo per scongiurare possibili danni. La situazione, come emerge dalle segnalazioni, riguarda il Ponte Romano, un monumento che testimonia la storia della città di Rieti, affiancato dalla più moderna infrastruttura stradale.

Flaminia a rischio: ponte romano e muro storico attendono interventi, allerta dopo l’alluvione.La strada Flaminia, tra Cagli e Cantiano, rimane chiusa a causa di un ponte romano danneggiato e di un muro storico pericolante, a seguito dell’alluvione che ha colpito la zona la scorsa settimana.

Ponte romano sulla Flaminia sempre a rischioIl ponte romano sulla Flaminia tra Cagli e Cantiano si indebolisce a causa delle continue infiltrazioni d'acqua.

