Sora il Quinto C del ' Baronio' si ritrova dopo 48 anni | emozioni e ricordi tra i banchi di ieri

Il ritorno degli studenti del Quinto “C” del 'Baronio' dopo 48 anni nasce da un incontro tra amici che hanno deciso di rivivere i ricordi di quegli anni. Durante la riunione, hanno condiviso aneddoti e foto di quando frequentavano le aule. Tra le emozioni più forti, l’abbiamo notato, c’è stata la nostalgia per i giorni passati tra i banchi. La serata si è conclusa con un arrivederci, lasciando aperta la possibilità di altri incontri.

Si sono ritrovati dopo ben quarantotto anni gli studenti del Quinto “C”, anno scolastico 1977-78, dell’Istituto Tecnico per Geometri C. Baronio di Sora. Una rimpatriata carica di emozione e significato, vissuta nella splendida cornice dell’Agriturismo Il Casale, dove ricordi, sorrisi e aneddoti hanno scandito una giornata all’insegna dell’amicizia e della memoria. In undici, oggi ultrasessantenni, hanno risposto all’appello: Panacci Antonio, Allini Ferdinando, Policastro Claudio, Rugghia Pietro, Mancini Enzo, Tomassini Ettore, Cianfarani Raffaele, Valentini Claudio, Parravano Marcello, Giovannone Franco e Urbani Luigi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

gli ex studenti del V sez. C dell'Istituto Tecnico per Geometri "Cesare Baronio" di Sora si sono riuniti a Posta Fibreno per celebrare un legame che il tempo non ha spezzato - facebook.com facebook