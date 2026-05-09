Dopo 100 giorni Di Lorenzo è pronto a tornare in campo

Da forzazzurri.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo circa tre mesi dall'infortunio, il capitano del Napoli si prepara a rientrare in campo. La prossima partita contro il Bologna al San Paolo potrebbe essere l’occasione per il suo ritorno. La squadra sta monitorando le sue condizioni e le sedute di allenamento, che sembrano avergli permesso di recuperare la forma fisica necessaria. La sua presenza in campo potrebbe essere una novità per la formazione partenopea.

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A 100 giorni dall’infortunio, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è pronto a tornare in campo. “La solitudine finirà dopo cento giorni: in un colpo solo Di Lorenzo si riprenderà il Napoli e la squadra ritroverà il suo capitano. E il tutto, in un giorno cruciale per la qualificazione alla prossima Champions. Basterà una vittoria con il Bologna per mettere (aritmeticamente) in tasca il pass che vale il ritorno immediato nell’élite d’Europa. E visto che nel conto bisogna anche aggiungere che con Italiano non è mai facile sarà fondamentale avere un alleato in più. Il ritorno di uno degli uomini simbolo degli ultimi due scudetti e della Supercoppa non sarebbe potuto capitare in una notte migliore.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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