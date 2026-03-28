Ag Di Lorenzo | Giovanni quasi pronto per il rientro in campo

L'agente di Giovanni Di Lorenzo ha dichiarato che il capitano del Napoli è quasi pronto per tornare in campo. La comunicazione è stata rilasciata durante un'intervista a Stile Tv, senza fornire ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulla natura dell'infortunio. La squadra si prepara a recuperare il giocatore in vista delle prossime partite ufficiali.

Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato a Stile Tv alcune dichiarazioni sul suo assistito. “Non credo che andrà in Bosnia, perché è sottoposto a terapie per l’infortunio. Ha fatto un grande sacrificio per essere giovedì a Bergamo, è partito il pomeriggio dopo le terapie e la mattina dopo alle 6 è tornato a Napoli“. Sui tempi di recupero: “Oggi non è nelle condizioni di saltare giorni di terapia perché si avvicina il recupero. Sul rientro, la mia speranza è che l’ultima settimana di aprile possa essere quella giusta per rivederlo in campo.” FOTO – “Napoletani devastano Lipsia”. Juventini diffondono fake news sui social con articolo ‘pezzotto’ Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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