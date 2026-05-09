Donna presa a martellate su un autobus | è in gravi condizioni In fuga l' aggressore
Una donna di 44 anni è stata colpita con un martello durante un viaggio su un autobus di linea in località Santa Lucia, a Stroncone, in provincia di Terni. L’aggressore si è dato alla fuga subito dopo l’episodio. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di rintracciare l’autore dell’attacco.
Terrore sui mezzi pubblici. A Stroncone, in provincia di Terni, una donna di 44 anni è stata aggredita brutalmente con un martello su un autobus di linea, in località Santa Lucia.La fuga dell'aggressoreL'episodio di violenza è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio. La donna, di origini.🔗 Leggi su Today.it
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