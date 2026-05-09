Nella mattinata di sabato 9 maggio, Donald Trump ha rilasciato una breve intervista telefonica al Corriere della Sera. Durante il colloquio, l'ex presidente ha accennato a una possibile decisione di ritirare le truppe statunitensi dall'Italia, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla tempistica o sulle modalità di questa eventuale mossa. La notizia ha suscitato attenzione, considerando le implicazioni di un eventuale ritiro delle forze militari.

Ancora un contatto telefonico, una breve intervista concessa da Donald Trump al Corriere della Sera, il tutto nella mattinata di sabato 9 maggio. Un colloquio in cui il presidente degli Usa ha parlato dello spostamento delle truppe dalle basi italiane, oltre che di Iran e del rapporto con Giorgia Meloni. Nel corso della conversazione, il tycoon ha evitato di sbilanciarsi sul possibile trasferimento di militari americani dalla Germania verso il fronte orientale della Nato. Diverso, invece, il discorso relativo alle installazioni presenti in Italia: Trump ha infatti confermato che la Casa Bianca "sta ancora prendendo in considerazione" l’ipotesi di ridistribuire parte delle truppe oggi stanziate nel nostro Paese.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Donald Trump pensa all'ultima clamorosa mossa: "Ritiro delle truppe dall'Italia"

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Donald Trump si sente al di sopra di qualsiasi cosa

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