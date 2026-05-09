Durante il Riviera International Film Festival 2026, l’attore Matthew Modine ha commentato pubblicamente il suo giudizio su Donald Trump, affermando di averlo incontrato due volte a cena negli anni Novanta e sostenendo che sia “così stupido come ve lo immaginate”. Ha anche aggiunto che dargli del porco sarebbe un insulto per il maiale, senza fornire ulteriori dettagli o spiegazioni.

“L’ho incontrato due volte a cena negli anni novanta e posso assicurarvi che Donald Trump è così stupido come ve lo immaginate. Dargli del porco è un insulto per il maiale”. Matthew Modine va a raccogliersi l’applauso facile. Alto e magro come un chiodo, maglia a strisce orizzontali grigie, gialle e nere, il Joker di “Full Metal Jacket”, nonché il dottor Brenner di “Stranger Things”, dopo la presenza ai David di Donatello plana al Riviera International Film Festival 2026 per una lunga calorosa giornata con il pubblico di Sestri Levante. Dagli inizi nella scuola di recitazione della storica Stella Adler, passando per il lungo set di Kubrick e fino ai giorni nostri dove il cinema è diventato serialità web, il 67enne Modine si muove sinuoso e magnetico come un guru.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Donald Trump è così stupido come ve lo immaginate. Dargli del porco è un insulto per il maiale”: Matthew Modine al Riviera International Film Festival 2026

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