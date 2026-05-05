Armi nei porti | al Riviera International Film Festival l’anteprima del documentario Articolo 11

Al Riviera International Film Festival è stata presentata in anteprima mondiale una nuova produzione documentaristica intitolata “Articolo 11”. Il film affronta il tema delle armi nei porti, concentrandosi sulle scelte dei lavoratori che decidono di non caricarle, e analizza le implicazioni di questa decisione nel contesto delle operazioni di carico e scarico. La pellicola si propone di offrire uno sguardo diretto su questa realtà spesso nascosta.

Cosa succede se un lavoratore decide di non caricare le armi destinate alla guerra? Da questa domanda nasce “Articolo 11. L’Italia ripudia la guerra”, il nuovo documentario dei giornalisti genovesi Simona Tarzia e Fabio Palli che verrà presentato in anteprima il 7 maggio alle 16 al Cinema Ariston.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cinema, al Riviera International Film Festival Modine, Soldini, Veronesi “The Reach” di Luca Caserta vincitore negli Usa al Burbank International Film Festival e al Sedona International Film FestivalIl film del pluripremiato regista veronese tratto da Stephen King con la canzone di Bruce Springsteen insignito del Best Foreign Short Film e del... Una raccolta di contenuti Riviera International Film Festival 2026, Spring Wind – The Awakening è il film d'apertura della decima edizioneLa decima edizione del Riviera International Film Festival 2026 si aprirà con Spring Wind – The Awakening, documentario fuori concorso che racconta la parabola politica di Péter Magyar fino alla sua ... comingsoon.it Sestri: il documentario Articolo 11, i portuali genovesi per fermare la guerraSestri: il documentario Articolo 11, i portuali genovesi per fermare la guerra ... msn.com