Dominio Ducati in crisi? Bagnaia avverte | i rivali si avvicinano sempre di più

Francesco Bagnaia ha commentato le recenti dinamiche del campionato, sottolineando come i rivali stiano progressivamente riducendo il divario e si stiano avvicinando alla Ducati, che ha dominato nelle ultime stagioni. Il pilota ha parlato delle difficoltà incontrate, evidenziando le sfide di quest’anno e le strategie per mantenere la competitività. La situazione attuale mette in discussione il predominio della casa motociclistica, con i concorrenti che aumentano la pressione.

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"> Francesco Bagnaia: Un anno di sfide con Ducati. Francesco Bagnaia si prepara ad affrontare il Gran Premio di Francia con il desiderio di ritrovare la forma perduta. Il pilota italiano, attualmente nono nella classifica generale, sta attraversando un periodo difficile, con le sue difficoltà in Ducati che si prolungano ormai da oltre un anno. Il Circuito di Le Mans rappresenta un momento cruciale nella sua stagione; qui, nel 2022, ha vissuto uno dei suoi peggiori weekend dopo un podio promettente a Jerez. La sua gara a Le Mans si è conclusa in anticipo a causa di una caduta nella Sprint, seguita da un deludente sedicesimo posto nella gara principale, segnando l’inizio di una serie di otto ritiri che avrebbero caratterizzato la sua stagione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Dominio Ducati in crisi? Bagnaia avverte: i rivali si avvicinano sempre di più. ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Valentino Rossi avverte: Francesco Bagnaia si sente smarrito tra i problemi della Ducati. Arif spinge per il ricovero in un reparto psichiatrico. Raif e Ceyda si avvicinano sempre di piùDopo la confessione di ?irin e il tentativo fallito di Arif che puntava ad incastrarla, le nuove puntate della serie turca di Canale 5 La forza di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Superbike Ungheria: il progetto Honda sempre più disastroso; Miguel Oliveira affronta la sfida al Balaton: può BMW competere contro il dominio della Ducati?; Guenther Steiner sfida il dominio della KTM: ha costretto Pit Beirer a uscire dalle trattative?; Nicolò Bulega domina ancora al Superbike di Balaton Park: qualcuno può fermare la sua storica corsa?. Dominio Ducati in crisi? Bagnaia avverte: i rivali si avvicinano sempre di più.Francesco Bagnaia si prepara ad affrontare il Gran Premio di Francia con il desiderio di ritrovare la forma perduta. Il pilota italiano, attualmente nono nella classifica generale, sta attraversando ... napolipiu.com MotoGP, prove libere GP Misano: dominio Ducati, Bastianini regola Bagnaia e Miller. Quartararo 5°Dominio Ducati a Misano dopo le prime due sessioni di prove libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2022: il più veloce è Bastianini che precede i piloti ufficiali della ... fanpage.it Bulega vince la Sprint Superbike 2026 al Balaton: dominio Ducati e classifica completa della gara. #bulega #ducati #sprint #BalatonPark #WorldSBK x.com