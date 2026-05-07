Nelle ultime puntate della serie turca trasmessa su Canale 5, le tensioni tra i personaggi si intensificano. Arif insiste per il ricovero in un reparto psichiatrico, mentre Raif e Ceyda si avvicinano sempre di più, creando nuovi risvolti nella trama. La confessione di Irin e il tentativo di Arif di incastrarla segnano un momento cruciale, contribuendo a un’atmosfera sempre più drammatica.

D opo la confessione di?irin e il tentativo fallito di Arif che puntava ad incastrarla, le nuove puntate della serie turca di Canale 5 La forza di una donna diventano drammatiche. Gli episodi di oggi e domani, giovedì 7 e venerdì 8 maggio, vanno in onda come di consueto alle ore 16:00. Sabato 9 maggio l’appuntamento è alle 15:30 mentre domenica c’è una puntata lunga che inizia alle 15:00 e finisce alle 16:30. E I protagonisti, stavolta si trovano a fare i conti con decisioni sempre più difficili. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Arif prova ad incastrare?irin: le anticipazioni delle prossime puntate di “La forza di una donna” La forza di una donna, anticipazioni puntata 7, 8, 9, 10 maggio, trama episodi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Arif spinge per il ricovero in un reparto psichiatrico. Raif e Ceyda si avvicinano sempre di più

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