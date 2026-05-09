Domenica rovinata dal maltempo | allerta gialla per temporali
Domenica nel territorio di Ravenna sarà interessata da un’allerta meteo gialla, valida dalle 00:00 di sabato 9 maggio fino alle 00:00 di domenica 10 maggio. L’allerta, numero 45, è stata emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna a causa di temporali previsti nella giornata. La situazione ha causato modifiche alle attività e alle programmazioni previste per la domenica.
Dalla mezzanotte di oggi, sabato 9 maggio, alla mezzanotte di domani, domenica 10, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 45, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è "gialla".Per la giornata di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Noooooooooooooo mi hai rovinato la domenica sera. x.com