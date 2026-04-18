Maltempo allerta meteo gialla domenica 19 aprile per temporali | le regioni colpite

Domenica 19 aprile, un'allerta meteo gialla sarà in vigore in Emilia-Romagna e Lombardia a causa di temporali previsti. L'alta pressione, che aveva garantito condizioni di stabilità, si indebolisce e lascia spazio a un peggioramento del tempo nel Nord Italia, con rovesci e temperature leggermente più basse. Al contrario, le regioni del Centro-Sud continueranno a godere di condizioni di tempo stabile e temperature miti.

Domenica 19 aprile allerta gialla per temporali in Emilia-Romagna e Lombardia. Si indebolisce l'alta pressione e torna l'instabilità al Nord con rovesci e lieve calo termico, mentre al Centro-Sud il tempo resta stabile e mite.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Maltempo, allerta meteo gialla domenica 22 marzo per temporali: le regioni colpiteNuova perturbazione sull'Italia che porterà precipitazioni e un calo termico prima al Nord, poi al Centro-Sud e nelle Isole. Maltempo, allerta meteo arancione e gialla 5 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteDomani, domenica 5 aprile 2026, la Protezione Civile ha diramato allerte meteo arancione e gialla per temporali e rischio idrogeologico su Abruzzo,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Maltempo, allerta meteo gialla oggi 13 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite; Allerta meteo oggi in 8 regioni, dove colpirà il maltempo con grandine e temporali; Maltempo, allerta meteo gialla su Campania centro-meridionale; Arriva il maltempo: diramata un'allerta meteo in Abruzzo. Maltempo, allerta meteo gialla per temporali a Ravenna fino a domenica 19 aprileDalla mezzanotte di sabato 18 aprile fino alla mezzanotte di domenica 19 sarà attiva anche nel territorio di Ravenna l’allerta meteo gialla per temporali, ... ravennanotizie.it Maltempo, allerta meteo gialla 16 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteAncora residui effetti del maltempo nelle prossime ore sull'Italia con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il centro sud. Per la giornata di domani, giovedì 16 aprile 2026, la Protezione ... fanpage.it L’ultima ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Abruzzo, in particolare nel Vastese, e anche sul Molise ha messo a nudo tutte le fragilità del territorio IL PUNTO DI ERIKA GAMBINO E PIETRO LAMBERTINI #ilcentro #cronaca - facebook.com facebook Dopo una fase di maltempo che ha caratterizzato gli ultimi giorni, con piogge e cieli spesso grigi, le Marche voltano pagina e si preparano a un weekend decisamente più stabile e gradevole x.com