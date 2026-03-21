Maltempo allerta meteo gialla domenica 22 marzo per temporali | le regioni colpite

Da fanpage.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 22 marzo un'allerta meteo gialla è stata emessa per temporali in diverse regioni italiane. Una nuova perturbazione interessa l'Italia, provocando precipitazioni e un calo delle temperature. Le prime zone interessate sono il Nord, seguite dal Centro-Sud e dalle Isole. Le autorità hanno avvisato la popolazione riguardo alle condizioni meteo in evoluzione.

Nuova perturbazione sull'Italia che porterà precipitazioni e un calo termico prima al Nord, poi al Centro-Sud e nelle Isole. Domani, domenica 22 marzo 2026, allerta meteo gialla della Protezione Civile in 3 regioni: Basilicata, Calabria e Sicilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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