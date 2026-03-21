Maltempo allerta meteo gialla domenica 22 marzo per temporali | le regioni colpite

Domenica 22 marzo un'allerta meteo gialla è stata emessa per temporali in diverse regioni italiane. Una nuova perturbazione interessa l'Italia, provocando precipitazioni e un calo delle temperature. Le prime zone interessate sono il Nord, seguite dal Centro-Sud e dalle Isole. Le autorità hanno avvisato la popolazione riguardo alle condizioni meteo in evoluzione.

Nuova perturbazione sull'Italia che porterà precipitazioni e un calo termico prima al Nord, poi al Centro-Sud e nelle Isole. Domani, domenica 22 marzo 2026, allerta meteo gialla della Protezione Civile in 3 regioni: Basilicata, Calabria e Sicilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Meteo, allerta meteo gialla domani 19 marzo per temporali: le regioni colpitePer la giornata di domani, giovedì 19 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su... Leggi anche: Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali 22 gennaio 2026: le regioni a rischio Aggiornamenti e notizie su Maltempo allerta meteo gialla domenica... Temi più discussi: Maltempo sull'Italia anche oggi, allerta gialla in 9 regioni: pioggia, neve e vento fino a burrasca; Weekend di pioggia a Milano, scatta l'allerta gialla: Fare attenzione; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi mercoledì 18 marzo: le regioni a rischio; Meteo, sarà una domenica di maltempo: allerta gialla a Palermo. Meteo, ancora maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla il 19 marzo 2026La Protezione Civile ha emesso per giovedì 19 marzo 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia. meteo.it Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione oggi 17 marzo: l’elenco dei comuni interessatiNon si ferma l’ondata di maltempo sul sud dell’Italia dove anche oggii, martedì 17 marzo 2026, sarà allerta arancione e gialla in diverse regioni. In molti comuni scuole chiuse oggi per maltempo dopo ... fanpage.it Maltempo Grecia, neve e gelo su Creta: Zominthos e Anogeia sotto i 4°C con condizioni pienamente invernali | FOTO facebook Maltempo USA, gravi inondazioni alle Hawaii: oltre 4.000 evacuati mentre una diga rischia di cedere | FOTO e VIDEO x.com