Torna il maltempo ed arriva l' allerta gialla della protezione civile per i temporali

Il maltempo torna a interessare la regione, portando con sé un'allerta gialla emessa dalla protezione civile per il 15 aprile. Il centro funzionale ha segnalato criticità moderata per temporali sui bacini del Tordino Vomano, Aterno, Pescara e Marsica. LaProtezione civile ha diffuso l'allerta per queste zone, in particolare per l'Abruzzo e il Pescarese, a causa delle condizioni meteorologiche previste per quella giornata.