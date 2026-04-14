Torna il maltempo ed arriva l' allerta gialla della protezione civile per i temporali
Il maltempo torna a interessare la regione, portando con sé un'allerta gialla emessa dalla protezione civile per il 15 aprile. Il centro funzionale ha segnalato criticità moderata per temporali sui bacini del Tordino Vomano, Aterno, Pescara e Marsica. LaProtezione civile ha diffuso l'allerta per queste zone, in particolare per l'Abruzzo e il Pescarese, a causa delle condizioni meteorologiche previste per quella giornata.
Nuova allerta meteo per l'Abruzzo e il Pescarese, in particolare per la giornata del 15 aprile. Il centro funzionale d'Abruzzo ha infatti fatto sapere che è prevista allerta gialla criticità moderata per rischio temporali sui bacini del Tordino Vomano, Aterno, Pescara, e Marsica con rischio.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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Maltempo: il nord della Puglia in allerta rossa come Abruzzo e Molise, il resto della regione in codice arancione Protezione civile, previsioni meteo: altre regioni in allerta giallaVarie regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).