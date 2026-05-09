Domenica 10 maggio in Toscana si preannuncia un giorno di pioggia, con molte attività programmate nella regione. Sono previsti mercatini, mostre ed eventi all’aperto che potrebbero essere influenzati dal maltempo. Nonostante le previsioni, alcune iniziative si svolgeranno comunque, anche se con possibili modifiche o spostamenti. La giornata si presenta quindi come una occasione per scoprire appuntamenti culturali e commerciali, anche sotto la pioggia.

Firenze, 9 maggio 2026 – Domenica 10 maggio si prospetta una domenica con l’ ombrello a portata di mano. Secondo le previsioni del Consorzio Lamma, infatti, sulla Toscana sono attese piogge sparse e condizioni di tempo instabile. Nonostante la pioggia, però, sono molte le iniziative in tutta la regione tra mostre, mercatini vintage, spettacoli teatrali, musei ed eventi culturali. Non mancano le alternative al chiuso per trascorrere una giornata diversa dal solito e in compagnia. Ecco una selezione di idee e appuntamenti. https:www.lanazione.itcosa-faresagre-weekend-w27ejt9d Spettacoli teatrali e musicali. Chiara Francini sarà a Montopoli per...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica con l’ombrello? Mercatini, mostre ed eventi in Toscana per divertirsi nonostante la pioggia

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