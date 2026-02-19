Terni pioggia incessante ed eventi franosi | Indicare le aree interessate ed i tempi di risoluzione

A Terni, il maltempo ha causato frane e allagamenti, aggravando la situazione. La pioggia continua a cadere senza sosta, provocando smottamenti in diverse zone della città. I Consiglieri del Partito Democratico hanno presentato un’istanza urgente, chiedendo di individuare con precisione le aree più colpite e di stabilire tempi certi per gli interventi di messa in sicurezza. La richiesta mira a ottenere risposte chiare per proteggere cittadini e infrastrutture. La situazione resta critica e le autorità sono al lavoro per gestire l’emergenza.

I Consiglieri comunali del Pd: "Monitoraggio e interventi relativi ai recenti eventi franosi e smottamenti nel territorio comunale" Una interrogazione a carattere di urgenza è stata presentata dai Consiglieri comunali del Partito democratico, a seguito del maltempo che sta falcidiando il territorio. Gli esponenti Dem locali Pierluigi Spinelli, Leonardo Patalocco, Emidio Gubbiotti e Michele Di Girolamo hanno infatti presentato l'atto – nella seduta di palazzo Spada antecedente all'ufficializzazione della nuova giunta - ricordando i recenti eventi franosi che hanno interessato il territorio. A tal proposito hanno evocato lo smottamento di strada Santa Giusta che: "Per fortuna, non ha causato - per quanto noto - danni alle abitazioni e alle persone.