Domenica caratterizzata dai temporali | emessa allerta meteo gialla
Domenica in Toscana si prevede un aumento delle piogge a causa di un fronte temporalesco in avvicinamento. È stata emessa un'allerta meteo di colore giallo per temporali e rovesci, che interesseranno la regione nelle prime ore e continueranno durante tutta la giornata. Le previsioni indicano che le precipitazioni potrebbero essere intense e accompagnate da raffiche di vento.
Si avvicina un vasto fronte di piogge con probabili rovesci a carattere temporalesco, che investirà la Toscana nelle prime ore di domenica 10 maggio e proseguirà sino al termine della giornata.Per questo motivo la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali forti e.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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