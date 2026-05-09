Domenica caratterizzata dai temporali | emessa allerta meteo gialla

Domenica in Toscana si prevede un aumento delle piogge a causa di un fronte temporalesco in avvicinamento. È stata emessa un'allerta meteo di colore giallo per temporali e rovesci, che interesseranno la regione nelle prime ore e continueranno durante tutta la giornata. Le previsioni indicano che le precipitazioni potrebbero essere intense e accompagnate da raffiche di vento.

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