Domani a NORCIA Riparte l’Ultra trail della lenticchia

Domani si svolge a Norcia l’Ultra Trail della Lenticchia, una manifestazione dedicata agli appassionati di corsa in montagna. La gara si svolge tra i monti Sibillini, coinvolgendo atleti provenienti da diverse regioni. L’evento ha come obiettivo principale la promozione dello sport solidale e la valorizzazione di un territorio che ha subito ingenti danni a causa del terremoto del 2016.

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NORCIA – Ripartire anche grazie al trail tra i monti Sibillini, dove batte il cuore dello sport solidale, al fine di rivitalizzare un territorio fortemente colpito dagli eventi sismici del 2016. Con questo intento nel 2018 era nato l’evento podistico Ultra trail della lenticchia che torna, domenica 10 maggio, per la sesta edizione - quinto memorial Gianfranco Gozzi, organizzata da Asd Trail Running Brescia e Pro Loco di Campi di Norcia. La gara, inserita nel circuito Iuta (Italian ultramarathon and trail association) prevede due percorsi competitivi, l’Ultra trail da 45 chilometri e un dislivello di 2100 metri, e il trail da 27 chilometri con un dislivello di 1500 metri, entrambi con partenza alle 9 da Campi di Norcia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domani a NORCIA. Riparte l’Ultra trail della lenticchia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ultra Trail Mugello, 11esima edizione pronta al viaMugello (Firenze), 1 maggio 2026 - Conto alla rovescia per l'Ultra Trail Mugello. Migliaia di passi tra lago, città e montagne: sabato Como si ferma per l’Ultra TrailSabato 9 maggio 2026 Como si trasformerà in un grande percorso sportivo a cielo aperto con il ritorno dell’UTLAC – Ultra Trail del Lago di Como, la... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Domani a NORCIA. Riparte l’Ultra trail della lenticchia; Lorenzo Pegoraro vince ad Imola la gara d'esordio del campionato italiano Gran Turismo; La fotografia dell'Umbria nel report Ocse: bene la coesione sociale, ma è allarme crisi demografica. Domani a NORCIA. Riparte l’Ultra trail della lenticchiaNORCIA – Ripartire anche grazie al trail tra i monti Sibillini, dove batte il cuore dello sport solidale, al fine ... lanazione.it #Torino Oggi #9maggio Domani #10maggio Vi aspetto! Dettagli in locandina x.com Italiane, gallesi e scozzesi per il Women's 6 Nations domani reddit