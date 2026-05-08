Migliaia di passi tra lago città e montagne | sabato Como si ferma per l’Ultra Trail

Sabato 9 maggio 2026, Como ospiterà l’Ultra Trail del Lago di Como, una gara podistica che coinvolgerà centinaia di atleti. Il percorso partirà dal centro cittadino, attraversando strade e piazze, e proseguirà lungo sentieri montani sopra il lago. La manifestazione prevede un tracciato che copre diversi terreni, tra città, lago e montagne, e si concluderà nel tardo pomeriggio. La città si preparerà a ricevere i partecipanti e il pubblico presente.

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Sabato 9 maggio 2026 Como si trasformerà in un grande percorso sportivo a cielo aperto con il ritorno dell’UTLAC – Ultra Trail del Lago di Como, la spettacolare gara podistica che porterà centinaia di atleti ad attraversare il centro città per poi arrampicarsi verso i sentieri e le montagne sopra.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Al via la ultra trail Lago di Como con 1.800 runners da 47 nazioni. Lecco protagonistaSi prepara a vivere una edizione da record l'appuntamento 2026 con UTLAC - Ultra Trail del Lago di Como, presentato oggi a palazzo Lombardia. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Migliaia di passi tra lago, città e montagne: sabato Como si ferma per l’Ultra Trail; Piccoli passi che fanno strada: finita la gara di mobilità casa-scuola; Francigena Fidenza Festival, inaugurata nel Cortile del Municipio la nuova edizione; Straferrara 2026, la città corre verso il record: sport, comunità e spettacolo con grandi campioni. Migliaia di passi tra lago, città e montagne: sabato Como si ferma per l’Ultra TrailStrade chiuse all’alba tra centro, lungolago e salita verso Brunate per il passaggio dei runner dell’Ultra Trail del Lago di Como ... quicomo.it Papa Leone a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato, accolto da migliaia di fedeli. Appello per la pace: non rassegniamoci alle immagini di morte, si plachino gli odi fratricidi. x.com