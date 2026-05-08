Migliaia di passi tra lago città e montagne | sabato Como si ferma per l’Ultra Trail
Sabato 9 maggio 2026, Como ospiterà l’Ultra Trail del Lago di Como, una gara podistica che coinvolgerà centinaia di atleti. Il percorso partirà dal centro cittadino, attraversando strade e piazze, e proseguirà lungo sentieri montani sopra il lago. La manifestazione prevede un tracciato che copre diversi terreni, tra città, lago e montagne, e si concluderà nel tardo pomeriggio. La città si preparerà a ricevere i partecipanti e il pubblico presente.
Sabato 9 maggio 2026 Como si trasformerà in un grande percorso sportivo a cielo aperto con il ritorno dell’UTLAC – Ultra Trail del Lago di Como, la spettacolare gara podistica che porterà centinaia di atleti ad attraversare il centro città per poi arrampicarsi verso i sentieri e le montagne sopra.🔗 Leggi su Quicomo.it
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