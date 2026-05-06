Profanazione tomba Pamela Genini l' ex Francesco Dolci in procura | sotto analisi le 8 foto scattate dall' uomo al loculo
Un uomo di 53 anni, ex fidanzato della vittima, si è presentato presso il comando provinciale dei carabinieri per consegnare otto fotografie scattate al loculo di Pamela Genini. La donna è deceduta in circostanze ancora da chiarire, e le immagini sono ora al vaglio delle forze dell’ordine. La procura ha avviato un’indagine sulla possibile profanazione della tomba, analizzando le foto e ascoltando l’ex compagno.
Il 53enne, ex fidanzato della vittima, si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo con la sua avvocata Eleonora Prandi e alcuni militari Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 6 maggio, Francesco Dolci si è presentato presso la Procura di Bergamo, dove è stato raggiunt.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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