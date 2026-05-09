Dolci le continue visite al cimitero e il video del 23 marzo | dopo la scoperta della profanazione le telecamere non lo riprendono più

Dopo la scoperta della profanazione, le telecamere installate nel cimitero non hanno più ripreso nulla, mentre le visite continue al luogo di riposo si sono susseguite. Nel frattempo, Francesco Dolci continua a diffondere le sue tesi, anche se le autorità sembrano aver ridimensionato le sue affermazioni, considerando le sue parole più vicine alla suggestione che alla realtà verificata. La vicenda si sviluppa tra fatti concreti e interpretazioni personali.

Continua a propagandare le sue tesi, Francesco Dolci. Le stesse che anche gli inquirenti, ormai, sembrano relegare al confine tra suggestione e immaginazione. Davvero è un uomo in pericolo? Lui continua a sostenerlo. E spiega tutto così. Anche il messaggio inviato all’1.49 del 18 marzo al suo avvocato, mentre si trovava all’esterno del cimitero di Strozza, in quei giorni chiuso per lavori. “Dai un ultimo bacio alla tomba di Pamela”, scrive. Temeva che gli operai potessero spostare il feretro e far emergere l’orribile segreto che custodiva? Tutt’altro, replica Dolci, allontanando i sospetti. Quella frase, assicura, aveva ben altro significato. “Scrivo ‘manda un ultimo bacio’ perché temevo per la mia vita”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Buonanotte cara Monica. Dolci sogni. Buon fine settimana. Carpe diem. x.com

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