Doku straripante Manchester City-Brentford 3-0 | gol e highlights
Nel match tra Manchester City e Brentford, i Citizens si sono imposti con un risultato di 3-0. La partita ha visto i gol di Doku, Haaland e Marmoush, con la squadra di Guardiola che ha ottenuto una vittoria convincente. La vittoria consente ai padroni di casa di mettere pressione sulla capolista della classifica. Gli highlights della partita mostrano le azioni più significative e i momenti decisivi.
Manchester City-Brentford 3-0, gli highlights: gol di Doku, Haaland e Marmoush. La squadra di Guardiola mette pressione all'Arsenal capolista.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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