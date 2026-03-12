Real Madrid-Manchester City 3-0 | gol e highlights

Nel match di andata degli ottavi di Champions, il Real Madrid ha battuto il Manchester City 3-0. La squadra spagnola, senza Mbappé, Bellingham e Rodrygo, ha visto Federico Valverde segnare tre reti nel primo tempo. La partita si è conclusa con questa vittoria netta, evidenziando la superiorità del Real Madrid sul campo.

In un Real senza Mbappé, Bellingham e Rodrygo, Federico Valverde segna tre volte nel primo tempo e schianta il Manchester City 3-0 nel match d'andata degli ottavi di Champions. A inizio ripresa Donnarumma para un calcio di rigore a Vinicius.