Everton-Manchester City highlights | rimonta con magia di Doku al 97’

Il match tra Everton e Manchester City si è concluso con un punteggio di 3-3, dopo una partita ricca di emozioni e momenti di grande intensità. La gara ha visto una rimonta nei minuti finali grazie a un gol di Doku al 97°, che ha regalato suspense fino all’ultimo istante. Entrambe le squadre hanno dato vita a un incontro ricco di occasioni e cambi di risultato, mantenendo alta l’attenzione dei tifosi.