Everton-Manchester City highlights | rimonta con magia di Doku al 97’
Il match tra Everton e Manchester City si è concluso con un punteggio di 3-3, dopo una partita ricca di emozioni e momenti di grande intensità. La gara ha visto una rimonta nei minuti finali grazie a un gol di Doku al 97°, che ha regalato suspense fino all’ultimo istante. Entrambe le squadre hanno dato vita a un incontro ricco di occasioni e cambi di risultato, mantenendo alta l’attenzione dei tifosi.
Match spettacolare tra Everton e Manchester City, che chiudono sul 3-3 dopo una gara ricca di colpi di scena. Il City passa avanti, ma subisce la rimonta fino al 3-1 prima di reagire nel finale: gol di Haaland e pareggio al 97’ firmato Doku evitano la sconfitta. Negli highlights, tutte le emozioni di una partita pazza che rallenta la corsa al titolo della squadra di Guardiola.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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