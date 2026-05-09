Djokovic saluta Roma fuori all’esordio contro il qualificato Prizmic

Il tennista serbo, noto per le sue numerose vittorie, si è congedato dalla capitale italiana dopo aver perso all'esordio contro il giovane croato, che aveva passato le qualificazioni. Dopo aver perso il primo set, il giocatore croato ha modificato il ritmo del suo gioco e ha vinto i successivi due set, conquistando la vittoria. La partita si è conclusa con il tennista serbo eliminato dal torneo.

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Il croato, 20 anni, proveniente dalle qualificazioni, perde il primo set poi cambia ritmo e supera la leggenda serba 2-6 6-2 6-4. Per Nole è la prima sconfitta all’esordio agli Internazionali Sconfitta inattesa per Novak Djokovic, eliminato dal croato Prizmic in tre set in quello che, carta d’identità alla mano, potrebbe essere stato l’ultimo match al Centrale per il serbo.Il croato, proveniente dalle qualificazioni, batte in rimonta Nole per 2-6 6-2 6-4.Una prestazione opaca del serbo, che dopo un primo set dominato, anche grazie ai tanti errori del croato, va via via a spegnersi. Il calo è soprattutto fisico: Nole spesso non riesce a stare al passo di Prizmic, una difficoltà che si traduce poi in rovesci lunghi e scelte rivedibili.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Djokovic saluta Roma, fuori all’esordio contro il qualificato Prizmic ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Djokovic, arrivederci Roma! Nole fuori all'esordio contro il qualificato Prizmic, non era mai successoLa sorpresa del giorno, senza nulla togliere a Matteo Arnaldi, la serve Dino Prizmic. Djokovic, arrivederci Roma! Nole fuori all'esordio contro il qualificato Prizmic: "Mi alleno duro, ma..."La sorpresa del giorno, senza nulla togliere a Matteo Arnaldi, la serve Dino Prizmic. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Shock Djokovic: Nole eliminato in tre set all'esordio da Dino Prižmic; Djokovic fuori al debutto, Prizmic vince in 3 set; Djokovic fuori all'esordio agli Internazionali d'Italia: il croato Prizmic vince in tre set; Djokovic eliminato dagli Internazionali di Roma, ko con Prizmic in tre set: dai problemi di stomaco alle polemiche sul campo, cosa è... Djokovic subito fuori a Roma: Prizmic firma l’impresa e vola al terzo turnoColpo di scena gli Internazionali d'Italia 2026. Novak Djokovic saluta subito il Foro Italiano, battuto dal qualificato croato Dino Prizmic con il punteggio di ... sportface.it Prizmic fa venire il mal di stomaco a Djokovic: problemi fisici per Nole, che saluta subito RomaInternazionali, dopo il forfait di Alcaraz subito fuori un altro big: Prizmic fa venire il mal di stomaco a Djokovic, Nole s'arrende e saluta subito Roma. sport.virgilio.it Djokovic saluta subito Roma: Nole perde all'esordio contro il giovane Prizmic x.com Ti ricordi quando Zverev, a soli 20 anni, ha vinto il suo primo titolo di maestro battendo Djokovic in finale L'anno successivo ha vinto anche le ATP FINALS battendo Federer in semifinale e Djokovic in finale senza perdere un set. Sembrava davvero che fosse reddit