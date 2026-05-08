Djokovic arrivederci Roma! Nole fuori all' esordio contro il qualificato Prizmic | Mi alleno duro ma

Nel torneo di Roma, il serbo Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno. Ha perso il match contro il croato qualificato Prizmic, che ha vinto il primo set 6-2, ha perso il secondo 2-6 e ha chiuso con un 6-4 nel terzo. Djokovic aveva dichiarato di allenarsi duramente, ma si è trovato sconfitto dalla crescita del giovane avversario.

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La sorpresa del giorno, senza nulla togliere a Matteo Arnaldi, la serve Dino Prizmic. Il croato, proveniente dalle qualificazioni, batte in rimonta Novak Djokovic per 2-6 6-2 6-4. Una prestazione opaca del serbo, che dopo un primo set dominato, anche grazie ai tanti errori del croato, va via via a spegnersi. Il calo è soprattutto fisico: Nole spesso non riesce a tenere il ritmo di Prizmic, una difficoltà che si traduce poi in rovesci lunghi e scelte rivedibili. Dino, alla seconda vittoria in carriera contro un top 10, e nonostante il tifo del Foro Italico in favore di Nole, ne approfitta. Chiude con freddezza, tanto spingendo da fondo con il dritto quanto variando il ritmo, e diventa così il primo croato a battere Djokovic sulla terra (quinto in assoluto).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic, arrivederci Roma! Nole fuori all'esordio contro il qualificato Prizmic: "Mi alleno duro, ma..." Notizie correlate Djokovic, arrivederci Roma! Nole fuori all'esordio contro il qualificato Prizmic, non era mai successoLa sorpresa del giorno, senza nulla togliere a Matteo Arnaldi, la serve Dino Prizmic. Djokovic subito eliminato a Roma. "Nole" ko nel derby balcanico con PrizmicDino Prizmic elimina Novak Djokovic al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cena in famiglia a Roma: Cobolli e Vavassori festeggiano con Musetti, Berrettini e gli altri azzurri; Fantacampionato, le classifiche dopo la 34ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale; Milan, chi gioca al posto di Modric? Jashari vuole convincere Allegri; Juventus, il punto sugli infortunati: Thuram a parte, out solo Milik e Cabal. Djokovic, arrivederci Roma! Nole fuori all'esordio contro il qualificato Prizmic, non era mai successoIl croato, 20 anni, proveniente dalle qualificazioni, perde il primo set poi cambia ritmo e supera la leggenda serba 2-6 6-2 6-4. Per Nole è la prima sconfitta all’esordio agli Internazionali ... msn.com Djokovic eliminato dagli Internazionali di Roma, ko con Prizmic in tre set: dai problemi di stomaco alle polemiche sul campo, cosa è successoSembrava una serata di festa sul Centrale per Novak Djokovic, rientrato dopo diversi mesi di stop per problemi fisici. Il serbo tornava a Roma colmo di gioia e voglioso di essere di ... ilgazzettino.it Sembrava una serata di festa sul Centrale per Novak Djokovic, rientrato dopo diversi mesi di stop per problemi fisici. Il serbo tornava a Roma colmo di gioia e voglioso di essere di nuovo competitivo. Invece il suo cammino nella Capitale si è fermato a sorpresa - facebook.com facebook Clamoroso #Djokovic, subito fuori agli #Internazionali! Tutte le reazioni in diretta dopo l'eliminazione a Roma x.com