Djokovic arrivederci Roma! Nole fuori all' esordio contro il qualificato Prizmic | Mi alleno duro ma
Nel torneo di Roma, il serbo Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno. Ha perso il match contro il croato qualificato Prizmic, che ha vinto il primo set 6-2, ha perso il secondo 2-6 e ha chiuso con un 6-4 nel terzo. Djokovic aveva dichiarato di allenarsi duramente, ma si è trovato sconfitto dalla crescita del giovane avversario.
La sorpresa del giorno, senza nulla togliere a Matteo Arnaldi, la serve Dino Prizmic. Il croato, proveniente dalle qualificazioni, batte in rimonta Novak Djokovic per 2-6 6-2 6-4. Una prestazione opaca del serbo, che dopo un primo set dominato, anche grazie ai tanti errori del croato, va via via a spegnersi. Il calo è soprattutto fisico: Nole spesso non riesce a tenere il ritmo di Prizmic, una difficoltà che si traduce poi in rovesci lunghi e scelte rivedibili. Dino, alla seconda vittoria in carriera contro un top 10, e nonostante il tifo del Foro Italico in favore di Nole, ne approfitta. Chiude con freddezza, tanto spingendo da fondo con il dritto quanto variando il ritmo, e diventa così il primo croato a battere Djokovic sulla terra (quinto in assoluto).🔗 Leggi su Gazzetta.it
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