Il tennista serbo si trova in un momento di difficoltà a causa di un infortunio che potrebbe compromettere la partecipazione alle prossime competizioni. Recentemente ha festeggiato 860 settimane nel ranking tra i primi cinque del mondo, ma al momento è ancora fermo e non sa se potrà essere in campo a Roma. La speranza è di riuscire a recuperare in vista del torneo di Parigi.

Cosa riserveranno i prossimi mesi a Novak Djokovic? Una domanda rimasta senza risposta per settimane. Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale a Indian Wells, il tennista serbo ha scelto di fermarsi: prima il forfait a Miami, poi le rinunce a Montecarlo e Madrid. Presente comunque nella capitale spagnola in veste di conduttore della 27ª edizione dei Laureus Awards, l’attuale numero quattro del mondo ha spiegato così la sua partecipazione: “Non posso giocare a Madrid, ma sono qui per prendere parte a questo evento, che è uno dei miei preferiti. È un’occasione per incontrare e confrontarsi con campioni di altri sport”. Dietro il sorriso, però, emergono anche le preoccupazioni in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra battuta, a partire da Roma e Parigi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Djokovic tra record e infortunio: "Spero di essere pronto almeno per il Roland Garros"

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