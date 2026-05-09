Djokovic a Roma | due anni di problemi fisici e preparazione non ideale

Il tennista serbo è tornato a giocare a Roma dopo aver affrontato due anni di problemi fisici e di preparazione non ottimale. La sua condizione attuale solleva domande sulla possibilità di competere al meglio al prossimo torneo di Roland Garros. Recentemente, ha deciso di non partecipare al torneo di Ginevra, una scelta che si inserisce nel suo percorso di recupero e preparazione.

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