Djokovic a Roma | due anni di problemi fisici e preparazione non ideale
Il tennista serbo è tornato a giocare a Roma dopo aver affrontato due anni di problemi fisici e di preparazione non ottimale. La sua condizione attuale solleva domande sulla possibilità di competere al meglio al prossimo torneo di Roland Garros. Recentemente, ha deciso di non partecipare al torneo di Ginevra, una scelta che si inserisce nel suo percorso di recupero e preparazione.
? Punti chiave Come influenzerà la fragilità fisica di Djokovic la sua corsa al Roland Garros?. Perché il serbo ha deciso di saltare il torneo di Ginevra?. Quali dettagli ha nascosto Djokovic riguardo ai suoi dolori fisici a Roma?. Come ha fatto il giovane Prizmic a battere il numero uno mondiale?.? In Breve Djokovic salta il torneo di Ginevra per concentrarsi sul Roland Garros a Parigi.. Il croato Dino Prizmic batte il serbo dopo un secondo set difficile.. Ubaldo Scanagatta analizza la mancanza di continuità fisica del numero uno del mondo.. Il veterano serbo affronta problemi fisici costanti da ventiquattro mesi.. A Roma, il tennista Djokovic ha ammesso che da due anni affronta ostacoli fisici costanti durante i tornei, subito dopo la sconfitta contro Dino Prizmic sul campo della capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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