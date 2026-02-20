Infortunati Juve i problemi fisici costano molto caro ai bianconeri | cifra record negli ultimi cinque anni I dati

I problemi fisici hanno causato un costo record alla Juventus negli ultimi cinque anni. La causa principale è la frequente indisponibilità di giocatori chiave, che ha portato a ingenti spese per il loro recupero e sostituzione. Le assenze prolungate hanno influenzato anche le prestazioni in campo, compromettendo la corsa allo scudetto. La società ha investito milioni di euro in riabilitazione e staff medico, ma il numero di infortuni continua a crescere. La situazione si riflette anche sui risultati economici complessivi della squadra.

Infortunati Juve, i problemi fisici costano molto caro ai bianconeri dal punto di vista economico. Cifra record spesa dalla Vecchia Signora. Il bilancio medico della "Vecchia Signora" assume i contorni di una vera e propria emergenza economica, oltre che sportiva. Un'analisi approfondita condotta da Tuttosport rivela una realtà preoccupante: dal 2021 ad oggi, il club bianconero detiene il primato negativo per indisponibilità fisiche. Numeri impietosi, che fanno indubbiamente riflettere: nessuna squadra di Serie A ha fatto registrare un numero di infortuni superiore a quelli che ha avuto la Juventus.