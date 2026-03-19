Mercoledì i membri Democratici della commissione di vigilanza della Camera hanno deciso di lasciare l’aula durante un briefing sulla vicenda Epstein, definito dai loro rappresentanti “falso e oltraggioso”. L’episodio riguarda le dichiarazioni di Pam Bondi, coinvolta nella discussione, che ha suscitato le proteste dei Democratici, i quali hanno scelto di uscire dall’aula in segno di dissenso.

Mercoledì, i membri Democratici della commissione di vigilanza della Camera hanno abbandonato un briefing a porte chiuse voluto dal procuratore generale Pam Bondi riguardo ai documenti relativi a Jeffrey Epstein, lasciando quella che il deputato californiano Robert Garcia ha definito «un’udienza farsa oltraggiosa», dopo che Bondi si è rifiutata di ottemperare alla citazione a comparire sotto giuramento. La commissione aveva votato per la sua citazione all’inizio del mese; cinque Repubblicani si sono uniti ai Dem per chiederle di rispondere ad alcune domande sul mancato rilascio da parte del Dipartimento di Giustizia dei documenti legati alle indagini sul consulente finanziario. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Democratici abbandonano l’aula per protestare contro il «falso e oltraggioso briefing su Epstein» di Pam Bondi

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