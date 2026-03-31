Monitoraggio MIM sull’uso del digitale nelle scuole | oltre il 90% degli istituti ha recepito il divieto del cellulare quasi il 97% ha adottato le linee guida sull’intelligenza artificiale
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso i risultati del monitoraggio sull'impiego del digitale nelle scuole secondarie nell'anno scolastico 20252026. Secondo i dati, oltre il 90% degli istituti ha applicato il divieto dei cellulari in classe, mentre quasi il 97% ha adottato le linee guida relative all’intelligenza artificiale. L’indagine riguarda le scuole di primo e secondo grado.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato i risultati del monitoraggio sull'uso del digitale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, condotto nell'anno scolastico 20252026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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